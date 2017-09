Open Monumentendag: hier kan je vandaag naartoe

Open Monumentendag, dat is het grootste culturele eendagsevenement van Vlaanderen. Wil je zondag met je hele gezin meedoen? Ontdek hier de meer dan 20 familievriendelijke activiteiten in West-Vlaanderen.

De website van Open Monumentendag heeft 27 activiteiten in onze provincie als familievriendelijk aangeduid. We lijsten ze even op.