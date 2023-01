"Open & N-VA" stapt in De Haan als "Lijst Burgemeester" naar de kiezer

De groep rond burgemeester Wilfried Vandaele van De Haan heeft beslist in 2024 met een “Lijst van de Burgemeester” naar de kiezer te trekken.

Die nieuwe naam komt in de plaats van de naam “Open & N-VA”, waar de groep in 2018 met succes mee deelnam aan de verkiezingen. De partij klopt zich dan ook nu al op de borst.

Eerste schepen Rudi Cattrysse: “Onze burgemeester is er de voorbije jaren als beroepspoliticus in geslaagd het bestuur van de gemeente stevig in de hand en op de rails te houden. Zijn contacten met de hogere overheden hebben de gemeente ook veel subsidies bezorgd en oplossingen voor lang aanslepende dossiers."

"Een thuis voor iedereen van goede wil"

Burgemeester Wilfried Vandaele legt de naamsverandering uit: “Een gemeente besturen vraagt tegenwoordig een professionele aanpak; het is niet iets dat je zomaar eens tussendoor kunt doen. Mensen beseffen niet wat er allemaal bij komt kijken. Eigenlijk zouden we de inzet en de deskundigheid van alle gemeenteraadsleden - meerderheid en oppositie - samen moeten kunnen brengen ten bate van onze gemeente. Onze Lijst van de Burgemeester wil dan ook een thuis zijn voor iedereen die van goede wil is en zich wil inzetten voor ons ambitieus programma”.