Heel wat buurtbewoners zakken af naar de eerste opendeurdag van de kazerne in Deerlijk. Voor een bezoekje binnenin is het zelfs aanschuiven geblazen. Het is de ideale gelegenheid om een stoere foto in of op een brandweerwagen te maken. Na de rondleiding kunnen de bezoekers in de tent nagenieten van een koffie. Bij de koffie een stuk taart waarop een maquette staat van de kazerne in chocolade.