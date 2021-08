Open Vld bereid om fakkel over te nemen in Blankenberge

Ze moeten beslissen of ze de vastgelopen meerderheidscoalitie (N-VA, Vooruit en CD&V) uit het slop willen trekken. De liberalen in Blankenberge hebben al eerder bekendgemaakt dat ze bereid zijn om mee te besturen. Er waren al gesprekken met de meerderheidspartijen om de problemen in kaart te brengen en van daaruit naar oplossingen te zoeken. Ook deze week nog zijn er gesprekken.

"Nood aan visie en stabiliteit"

Na een bestuursvergadering afgelopen maandag heeft de partij beslist de reconstructie en mogelijke pistes ook aan de basis toe te lichten. "Na een periode van crisis heeft onze geliefde stad nu nood aan politieke visie en stabiliteit," zegt voorzitter Mitch De Geest. "Dat Open Vld Blankenberge een bestuurspartij is die zijn verantwoordelijkheid wil nemen, lijkt geen geheim. Of en hoe de liberalen de vastgelopen coalitie uit het slop zullen trekken, zal echter zondag door de leden van de partij bepaald worden. De stilstand waar de huidige coalitie onze badstad in gestort heeft, is in elk geval niet wat Blankenberge nodig heeft. Na een moeilijk COVID periode, mogen we niet verder verdelen maar moeten we terug verenigen. Als grootste partij in Blankenberge is Open Vld klaar om die taak op zich te nemen."



Lees ook: