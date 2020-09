Open Vld Blankenberge wil oorlogsbunker openstellen

De partij legt een plan voor om de bunker om te vormen tot historisch bezoekersplatform met informatie over de toenmalige vliegveldsite. Gemeenteraadslid Philip Konings (Open Vld): “De bunker ligt vlakbij een fietspad en bij het toeristisch fietsknooppuntennetwerk én ze maakt deel uit van een erfgoedfietslus. Voor wandelaars en fietsers kan dit een interessant rustpunt worden. Open Vld stelt concreet voor om de bunker te voorzien van een uitkijkplatform met oriëntatietafel . Bovenop de bunker heb je namelijk een uniek uitzicht op de toenmalige vliegveldsite.

De communicatiebunker is een van de laatste zichtbare getuigen van het militair vliegveldcomplex "Flügplatz UItkerke". De vliegeenheden die hier gestationeerd werden, beschermden de naburige geschutsbatterijen, voerden observatievluchten uit, bombardeerden vijandelijke munitieopslagplaatsen en onderkomens. Van hieruit werden ook de Duitse troepen aan het IJzerfront bevoorraad. Bunker ‘zuid’, in het weiland langs de Brugsesteenweg, was een schuilbunker en was aangebouwd tegen de personeelsverblijven. Bunker ‘noord’, bij de rotonde zelf, was een communicatiebunker, van waaruit de luchtoperaties werden geleid. De bunkers werden in 2017 door de Vlaamse Regering werden beschermd als oorlogsmonument.