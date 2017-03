Open Vld Brugge wil het hele jaar door terrassen

“Afgelopen weekend was het prachtig weer in Brugge. Toch konden mensen niet ten volle genieten van de zon op een Brugs terras, door dit betuttelend en absurd verbod.” reageert Mercedes Van Volcem (Open Vld).

“De terrassen in Brugge moeten weg van 25 november tot 15 maart. Het is absurd dat ze in de winter weg moeten. Het blijven staan van de terrassen heeft niets met monumentenzorg te maken. In Rome en Firenze blijven de terrassen wel staan.” vervolgt Van Volcem. “Helaas wil het stadsbestuur (Sp.a & CD&V) geen koffietje drinken op de terrassen op een warme winterdag. Ze straft iedereen die wil genieten.”

“Uit een studie van Ho.Re.Ca Brugge blijkt dat dit tot 75 extra jobs kan opleveren. Het stadsbestuur moet tewerkstelling stimuleren in plaats van te boycotten.” besluit Van Volcem. “Hoog tijd om de terrassen gans het jaar door toe te laten zodat de horeca geld kan verdienen en de mensen kunnen genieten!”