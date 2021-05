Open Wervendag alleen digitaal

Open Wervendag verloopt dit jaar helemaal digitaal. Normaal is het een feestdag voor de bouwsector en jaarlijks trekken duizenden mensen erop uit om te weten wat er op de werven en in de bouwsector leeft.

Een van die mooie werven die het grote publiek moet missen door Corona, is het provinciaal Hof op de Brugse markt. Het gebouw dat 125 jaar oud is, wordt aan de buitenkant helemaal opgeknapt. Er wordt al sinds oktober hard gewerkt door bouwspecialisten van de groep Artes. Thijs Jonckheere, Projectleider renovatie Provinciaal Hof Brugge: “Bouwtechnisch is dit een heel mooie restauratie. Met tijd en geld voor perfectie. Er komt nog heel wat handwerk en ambacht bij kijken. De arbeiders hier zijn trots en hadden maar al te graag uitgepakt met een open werf voor het publiek.”

De restauratie gebeurt met veel respect voor de authentieke materialen. Zoals van de koperen engel Sint -Michiels die straks weer goed is om vijftig jaar te schitteren. De provincie investeert 7,7 miljoen euro in dit project.

Online kun je met Open Wervendag heel wat bouwwerken onder de loep nemen.