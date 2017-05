Open Wervendag: bouwen op de Noordzee

Baggerbedrijf DEME pakt op Open Wervendag in Oostende uit met een bouwwerf op de Noordzee. De baggergroep is nu al enkele jaren betrokken bij de bouw van de windmolenparken voor onze kust. En om zo’n klus te klaren heb je een hefboomplatform als de Goliath nodig. Iedereen was op Open Wervendag...

Open Wervendag staat in het teken van bijzondere werven en speciale technieken. En daarvoor zit je goed aan boord van het imposante hefboomplatform Goliath. Het wat vreemde vaartuig is speciaal ontwikkeld voor het vervoer en installeren van windturbines en transformatoren.

Met een hijskraan van 400 ton kan het in volle zee de zwaarst klussen aan. De vier palen dienen daarbij als fundering in de zeebodem en laten toe om zelfs bij zwaar weer te werken. Want de Golitath is gebouwd om Noordzeestormen met golven van tien meter hoog te weerstaan.

Het hefboomplatform is al jaren een vertrouwd zicht in de Oostende haven.