Openbaar aanklager assisen: "Moord is enige juiste kwalificatie"

Tijdens zijn requisitoir stond Frederic Vroman uitgebreid stil bij het geheugenverlies van de beschuldigde. Het moment van de feiten omschreef hij jarenlang als een zwart gat. "Dat is om te tonen dat het in een impuls is gebeurd, bijna per ongeluk. Loop niet in die val. Uw hersenen werken precies zo dat je het beter herinnert als je zeer boos bent. Die rooie waas dat is nonsens, dat bestaat niet."

"Moord is juiste omschrijving"

Het openbaar ministerie blijft erbij dat Mohamed K. zich schuldig maakte aan moord. "Dat is de juiste omschrijving. Ik heb die kwalificatie niet alleen beslist. De raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling hebben al beslist om de zaak voor moord naar het hof van assisen te verwijzen." Mogelijk zal de verdediging pleiten dat van een oogmerk tot doden geen sprake was. "Welke bedoeling kan je hebben als je met zo'n ding zo hard steekt in de hartstreek? Wou hij haar aaien met de priem? Hij kon niet falen door die handeling te stellen."

Dadelijk zullen de advocaten van Koukouh hun pleidooi houden.

Lees ook: