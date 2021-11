Openbaar Ministerie vraagt veroordeling voor moord en diefstal

Tom Janssens gaf bij de start van zijn requisitoir toe dat hij niet altijd even enthousiast was over het dossier.

"Een 40-jarige drugsdealer is de kop ingeslagen door een verslaafde Tsjetsjeen, een beroepscrimineel. Twee personen die de maatschappij toch al wat kwaad hebben aangedaan."

Het OM vroeg zich openlijk af of men T. niet beter had laten ontkomen. "Dan waren we maandagnamiddag al klaar en konden we een crème glace gaan eten. Maar de ouders van Pascal zouden dan geen mooie dag gehad hebben. Een kind op die manier verliezen. Dat is voor de ouders de hel."

Ramzes T. legde nooit bekentenissen af, maar dat hoefde volgens de openbaar aanklager niet te verbazen. "Sinds de val van de Muur hebben we een nieuw soort criminelen. Ze komen uit het oosten. De Oostblokkers, de Russen, de Tsjetsjenen, de Georgiërs, de Afghanen. Ze schuwen geen geweld om geld of drugs te krijgen en zullen nooit bekennen."

"Duidelijk dat hij feiten pleegde"

Janssens stelde ook dat hij de beschuldigde absoluut niet vertrouwt. "Ik vrees dat je zal evolueren naar een gefrustreerde moslimextremist. Ik ben bang als je ooit vrijkomt uit de gevangenis, dat we dan een monster zonder waarden zullen loslaten in de samenleving."

Voor het openbaar ministerie is het duidelijk dat Ramzes T. de feiten moet gepleegd hebben, want hij was als enige aanwezig in de woning van het slachtoffer. Zijn ouders hoorden alleszins niemand aankomen of vertrekken. Bovendien beweert de beschuldigde dat er een gevecht was, maar dat hij de inhoud van de ruzie vanuit het toilet niet kon horen. "Maar als je een scheet laat in de wc, dan hoor je dat aan de salontafel."

Pascal Bauwens moet ook onverwacht aangevallen zijn, want hij had geen verweerletsels. "Hij legt Pascal op de grond om beter in zijn broekzakken te kunnen zoeken. Hij neemt het geld, hij neemt de drugs, hij neemt de gsm van Pascal en hij neemt de sleutel van de voordeur om geruisloos naar huis te kunnen gaan."

De schuld van de Tsjetsjeense Izegemnaar blijkt volgens het OM ook uit zijn gedrag na de feiten. Zo zou hij de binnenkant van zijn voertuig helemaal gepoetst hebben. Tom Janssens verwees ook naar een persmededeling die hij op 2 februari 2018 na de ontdekking van het lijk verspreidde. "Diezelfde dag om 13.54 uur doet hij opzoekingen in verband met de aanvraag van een Russisch internationaal paspoort. Toeval? Nee, hij wil vluchten." De volgende dag stuurde T. ook nog een afscheidsbericht.

"Lafhartige moordenaar"

Eerder had meester Filip De Reuse in zijn pleidooi al gevraagd om Pascal Bauwens zeker niet als een grote dealer te zien. "Iedereen die gebruikt, verkoopt. Maak u geen illusie. Hij is niet rijk geworden van de drugs, we hebben zijn woning gezien", pleitte de raadsman van de minderjarige dochter van het slachtoffer. De advocaat wist ook nog te vertellen dat Pascal de kribbe van zijn cliënte nota bene cadeau deed aan T., toen diens jongste zoontje geboren werd.

Meester De Reuse omschreef de beschuldigde als een lafhartige moordenaar die tot op vandaag blijft liegen.

"Is er eigenlijk iemand die nog gelooft dat hij benauwd op het wc is blijven zitten? Het is een ziekelijke leugenaar. Ik verschiet dat die polygraaf niet ontploft is toen ze hem er aangelegd hebben." T. zelf verwees voor de tegenstrijdigheden in zijn verklaringen naar slechte vertalingen door de tolk. "Als hij zich zelfs daar niet achter kan verbergen, dan valt het masker af. Dan gaat hij intimideren, dan roept hij hier in het Tsjetsjeens naar de getuigen."

De drugsverslaving van de beschuldigde is volgens de burgerlijke partijen ook het motief voor de feiten. "Pascal moest dood, omdat hij zijn volgende shot nodig. Hij wist dat Pascal nog een blokje heroïne en geld had." Een verdwenen klauwhamer zou mogelijk het moordwapen zijn. "Als je drie keer met zoiets op iemand zijn hoofd slaat, is het niet om te kietelen."

Ten slotte vroeg meester De Reuse nog aandacht voor het leed van de 12-jarige dochter van Pascal. Daarbij citeerde hij uit 'Die laatste dag' van Willem Vermandere. "Bij ieder sterven, sterf je ook wat mee. Als het kind in ons sterft, dan gaan we dood", klonk het onder andere.

De familie Bauwens besefte wel dat het door zijn drugsverslaving ooit verkeerd kon aflopen met het slachtoffer. "Maar op die koude nacht heeft het noodlot niet toegeslagen. T. heeft toegeslagen en niemand anders. Hij heeft beslist over leven en dood. Hij heeft A. bestolen van haar jeugd."