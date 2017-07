Openbaar onderzoek ontsluiting Clarebout Potatoes

Na de zware brand in het bedrijf en de aanhoudende klachten over verkeersonveiligheid in het dorp wegens de vele af en aan rijdende vrachtwagens, drongen maatregelen zich op. Zo werd het plan opgevat om een nieuwe ontsluitingsweg aan te leggen, zodat de dorpskern grotendeels vermeden kan worden. Het RUP voor deze ontsluitingsweg is nu in openbaar onderzoek tot 11 september. Tijdens deze periode kunnen opmerkingen / bezwaren ingediend worden bij de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening. Voor dit RUP zijn het bestemmingsplan en de stedenbouwkundige voorschriften raadpleegbaar. Het volledig dossier is ook in te kijken op de dienst stedenbouw in het gemeentehuis.