Openbaar vervoer verstoord door staking

In West-Vlaanderen is 70 procent van de buschauffeurs vanmorgen aan het werk gegaan. Bij de kusttram is dat de helft. Op de streeklijnen rijdt driekwart van de bussen, al verschilt het aanbod per lijn.

Bij het spoor rijden over het algemeen twee treinen op drie.

Vooral van en naar Kortrijk is de hinder groter. Tussen Kortrijk en Gent en Kortrijk en Brussel reed vanmorgen tussen 7 en 8 uur minder dan de helft van de treinen, tussen Kortrijk en Brugge iets meer dan de helft, aldus Dimitri Temmerman van NMBS.