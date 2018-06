Openbare verkoop wacht voor 't Convent

De zaak werd in 2014 failliet verklaard. De site, waar ooit helikopters landden en prominenten genoten van topgastronomie, is ondertussen helemaal verloederd. De inboedel is al verkocht en de site van 11.014 m² wordt op 27 juni openbaar verkocht in brasserie 't Molenhof aan Veurnestraat 2 in Oostvleteren. Er is geen instelprijs.

De site is elke woensdag en vrijdag van 16 tot 17 uur te bezichtigen na afspraak met het kantoor van notaris Stefanie Dauw. De opdrachtgever van de openbare verkoop is een bank, die zo geleden schade probeert te recupereren. Volgens Lode Morlion, burgemeester van Lo-Reninge (Dynamisch), namen een 10-tal geïnteresseerde kopers de afgelopen twee jaar contact op met de gemeente. "Maar het is een privézaak, de gemeente heeft niets te maken met de verkoop", zegt hij. "Het is wel vreemd dat de site nog niet verkocht is."

Lees ook: