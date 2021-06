Opening 'Briek' door minister benjamin Dalle

Jongeren en volwassenen met een beperking krijgen een eigen vrije tijdsruimte in het centrum van Oostende: De Briekruimte, een initiatief van VZW Duinhelm. Briek vrije tijd en Duinhelm vzw openden in het bijzijn van Minister Benjamin Dalle de eerste inclusieve vrije tijdsruimte van de stad.

De Briekruimte is gelegen op het Achturenplein in het hart van de stad. De ruimte biedt heel wat mogelijkheden voor ontmoeting en spel, net als het aanpalend verkeersvrije plein waar naar hartelust gespeeld kan worden. Bovendien is de Briekruimte op een zucht van het strand, wat het plaatje compleet maakt.

Briek organiseert allerlei activiteiten, daguitstappen, workshops maar ook reizen in binnen- en buitenland. Het aanbod is zeer divers en kwalitatief hoogstaand: workshops in samenwerking met kunstenaars, vormingsinitiatieven, spelactiviteiten, kookclubs, sport, enzovoort. In de nieuwe ruimte zullen ook ontmoetingsavonden georganiseerd worden.