Opening oefenloopgrachtenstelstel in Koekelarebos voor nieuw themajaar WOI

In Koekelare organiseren de toeristische diensten de belevingstocht ‘Het Lint’. Je wordt meegenomen langs 11 locaties die een belangrijke rol speelden in de Duitse aanwezigheid in onze regio. Op elke locatie vind je meer uitleg op borden en in de ErfgoedApp. Honderden gele lintjes onderweg leiden je langs het juiste pad, verwijzend naar het lied ‘Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree’.

Er staan ook twee nieuwe kunstwerken langs het parcours en het paradepaardje wordt ongetwijfeld de blootlegging van het Duitse oefenloopgrachtenstelstel in Koekelarebos.

Tijdens de officiële opening werd het project voorgesteld en werd ‘Het Lint’ officieel ingewandeld door enkele van de locaties te bezoeken.