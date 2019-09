in Kortrijk is de nieuwe parking Don Bosco geopend. Er was voor de eerste ochtend een gratis ontbijt.

Met de parking Don Bosco, in de Don Boscolaan in Kortrijk, wil de stad naar eigen zeggen werken aan een veiliger schoolomvering voor auto's én de zwakke weggebruikers. Er is ook een dubbelrichtingsfietspad geïntegreerd. De stad wil later ook de schoolomgeving zelf aanpakken, en de routes naar de scholen.

Schepen van mobiliteit Axel Weydts opende de parking samen met de school en de ouderraad.