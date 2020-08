Opening Plopsahotel vertraagd door corona

In het Plopsahotel in De Panne schieten de werken behoorlijk goed op.

Toch zal er wel wat vertraging zitten op de opening. Die is nu gepland voor december. De buitenkant oogt al best aardig, maar enkele decorstukken voor de binnenzijde zitten vast op de Filippijnen. Ook dat zorgt voor vertraging.

Plopsa De Panne kon begin juli eindelijk de deuren openen. Dat was voor de werkgelegenheid alvast een goede zaak. Maar Plopsa zal allicht in het najaar weer een aantal werknemers tijdelijk op non-actief moeten zetten. Minister Muylle kwam vandaag in Plopsaland toelichten dat het systeem van tijdelijke werkloosheid tot het eind van het jaar blijft gelden, voor sectoren die tussen april en juni het stelsel toepasten voor 20% of meer van de werknemers. Ook in West-Vlaanderen is dat nog altijd voor 3000 werknemers het geval.

