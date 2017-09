Openingsuren loketten dalen in zes stations

Omdat deze evolutie leidt tot een verdere daling van de verkoop aan de loketten, zal NMBS vanaf 2 oktober 2017 de openingstijden van de loketten in zes West-Vlaamse stations verminderen, vooral ’s namiddags en tijdens het weekend.

De loketten in de stations Harelbeke en Menen worden tijdens het weekend gesloten. Tijdens de week worden de loketten in de stations Ieper en Izegem in de namiddag gesloten. Tijdens het weekend worden in het station Waregem de loketten in de namiddag gesloten. En zowel tijdens de week als tijdens het weekend worden in de namiddag de loketten in het station Knokke gesloten.

De huidige openingstijden van de wachtzaal in de betrokken stations blijven dezelfde. Er is ook geen enkele invloed op het treinaanbod in de betrokken stations.