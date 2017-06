Openingsweekend Eperon d'Or lokt veel volk

“Voor heel wat mensen was het een eerste kennismaking met de museumsite, maar er waren ook heel wat bezoekers die in 2016 al naar de tijdelijke opening van het voorgebouw kwamen en nu de achterbouw wilden zien. De rondleidingen met gidsen vielen in de smaak en de nieuwe site kreeg zeer veel positieve reacties.”

“Heel wat Izegemnaars zakten naar Eperon d’Or af, maar ook uit de brede regio kwamen toeristen naar de stad om een bezoekje aan de industriële erfgoedsite. We verwelkomden ook bezoekers uit Limburg, Vlaams-Brabant en zelfs een toerist uit Argentinië”, glimlacht schepen Himpe. “Iets meer dan 650 mensen werden dit weekend ondergedompeld in de economische geschiedenis en de productie van borstels en schoenen.”