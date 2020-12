Openlucht kunstparcours doorheen Oostende

Het kunstenparcours ‘The Crystal Ship By Night’ is een unieke ontdekkingstocht doorheen Oostende. Muurschilderingen, street art, licht- en neoninstallaties zorgen voor een visuele beleving in deze bijzondere kerstvakantie.

‘The Crystal ship by Night’ is een kunstparcours doorheen Oostende van ruim 5 kilometer met 16 kunstwerken. Verschillende Belgische, Spaanse en Duitse artiesten werkten mee aan het parcours. Het reusachtige portret van Arno op het stadhuis is een van de blikvangers.

Crowd control

Om de drukte op het parcours in te perken, zal er aan ‘crowd control’ gedaan worden. “Vanuit het commandocentrum van de politie kunnen we de drukte in de gaten houden. Daarnaast hebben we ook veel medewerkers verspreid over het parcours. Als het op bepaalde plekken te druk wordt, kunnen we die plaatsen afzetten,” vertelt Peter Craeymeersch, directeur Toerisme Oostende.​

‘The Crystal Ship’ loopt nog tot 3 januari 2021. Bezoekers kunnen online de plannetjes online downloaden en aangeven wanneer ze willen komen.