Openstelling verbinding Magdalenastraat uitgesteld

In Kortrijk is de openstelling van de verbinding Magdalenastraat - Hendrik Consciencestraat uitgesteld tot januari 2021. Dat laat de stad weten.

"De werken voor het Stationsproject draaien op volle toeren", zegt stad Kortrijk. "Eind 2022 moet de nieuwe parking onder het Conservatoriumplein (900 parkeerplaatsen) en de tunnel onder de Zandstraat open. De volgende fase voor de bouwwerken aan de tunnel - de aanleg van de tunnelmond in de Lambrechtlaan – start in januari 2021. Om deze fase op te starten moet de verbinding Magdalenastraat-Hendrik Consciencestraat open zijn. Deze openstelling was voorzien op 18 december maar wordt nu uitgesteld tot in januari 2021. Tot dan blijft de huidige verkeerssituatie aan de Appel behouden."

"We betreuren als stad dat de vooropgestelde timing niet gehaald wordt", zegt Axel Weydts, schepen van mobiliteit en openbare werken. "Gelukkig valt dit binnen de kerstvakantie waardoor de verkeershinder eerder beperkt zal zijn".

Funderingslaag niet sterk genoeg

"De voorbije drie weken werd de weg Magdalenastraat - Hendrik Consciencestraat aangelegd", gaat stad Kortrijk verder. "Dit is geen tijdelijke weg maar meteen de definitieve aanleg van de Magdalenastraat. Uit proeven blijkt nu dat de aangelegde funderingslaag niet overal de vereiste druksterkte heeft. Deze funderingslaag moet in januari worden bijgewerkt vooraleer er geasfalteerd kan worden".

Verkeerssituatie Appel blijft voorlopig behouden

De openstelling van de verbinding Magdalenastraat-Hendrik Consciencestraat wordt hierdoor uitgesteld tot in januari. Dat betekent concreet dat de Magdalenastraat tot dan doodlopend blijft. De huidige omleggingen blijven behouden.

