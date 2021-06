Operatie Kelk loopt allicht op een sisser af, slachtoffers niet verrast

Na de zomer beslist het gerecht definitief wie van de verdachten in het grootschalige onderzoek naar kindermisbruik in de kerk wordt vervolgd. Maar wellicht zal niemand van de kerk zich voor de rechter moeten verantwoorden.

Ook hoofdverdachte Roger Vangheluwe niet, de voormalige bisschop van Brugge die aan de basis lag van Operatie Kelk. Dat was het grootschalig onderzoek naar misbruik dat meer dan elf jaar duurde. Heel wat van de 68 verdachten zijn intussen overleden, zoals Kardinaal Danneels.

Heel wat feiten zijn ook verjaard. Vijf nieuwe slachtoffers hebben zich recent gemeld. Bij Roger Vangheluwe is porno gevonden op zijn computer, maar geen kinderporno, zegt het parket. En dus niet strafbaars. Vangheluwe is intussen 84 jaar. Hij leeft ondergedoken in een slotklooster in de Loirestreek in Frankrijk.

Verontwaardigd maar niet verrast

De slachtoffers zijn verontwaardigd maar niet verrast nu duidelijk wordt dat wellicht niemand van de kerk zich voor de rechter zal moeten verantwoorden voor kindermisbruik. Ook Gert Verstraete niet. Zijn broer van 21 stapte destijds uit het leven door een leraar godsdienst. Dat Operatie Kelk op een sisser uitloopt, is geen verrassing voor hem. "De katholieke kerk blijft een heel krachtig medium. Om je daartegen te verzetten is zeer moeilijk. Niet dat dit onze bedoeling was maar van in het begin voelden we dat ze het probeerden in de doofpot te houden door slachtoffers geld te geven zodat ze gingen zwijgen," zegt hij.

Ondanks al de pijn en het verdriet door de zaak, is stilstaan geen optie bij Gert.

