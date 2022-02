Opgefrist stadsmuseum Oostende heropent met nieuwe tentoonstelling

In september vorig jaar sloot het Stadsmuseum in Oostende tijdelijk de deuren voor een serieuze opknapbeurt. Dit weekend wordt het opgefriste museum opnieuw geopend, met daarbij ook de start van de tijdelijke expo 'Oostende culinair op het menu'.

In september vorig jaar sloot het Stadsmuseum in Oostende tijdelijk de deuren voor een serieuze opknapbeurt. Dit weekend wordt het opgefriste museum opnieuw geopend, met daarbij ook de start van de tijdelijke expo 'Oostende culinair op het menu'. ...

Er werden in totaal voor ongeveer 125.000 euro aan renovatiewerken uitgevoerd in het Stadsmuseum. Het grootste budget ging naar de schilderwerken en het herstellen van de daken en de dakgoten. Stad Oostende voorziet ook nog eens 30.000 euro voor later uit te voeren werkzaamheden zoals het vernieuwen van de toiletruimte en het schilderen van het buitenschrijnwerk.

Dit weekend kan het museum dus opnieuw de deuren openen. Naast de fraaie permanente collectie, pakt het Stadsmuseum ook uit met een tijdelijke expo 'Oostende culinair op het menu'.

"Met die expo wil heemkring 'De Plate' een aantal unieke verhalen vertellen over de gastronomie in de Stad aan Zee en hoe die doorheen de tijd evolueerde", legt schepen voor Cultuur Bart Plasschaert uit. "Je kan er authentieke geporseleinde menukaarten uit de 19e eeuw zien, maar ook de geschiedenis van de Oostendse horeca, de befaamde Oostendse Hotelschool, de wedstrijd ‘Prosper Montagné’, de Oostendse oesters, het fenomeen van de gulden boeken… De expo toont een selectie uit de collectie van heemkring ‘De Plate’ aangevuld met objecten uit privéverzamelingen en loopt van 5 februari tot en met 26 september 2022."