Opgelet: opnieuw valsemunters op pad in Kortrijk

Afgelopen vrijdag betaalde en jongeman in een nachtwinkel een pakje sigaretten met vijftig euro. Maar de uitbater had snel door dat het biljet vals was. Diezelfde avond betaalde iemand anders zijn drankjes met een vals briefje in een jeugdcafé. Daar lukte het wel, maar de uitbater stelde snel vast dat het briefje vals was en verwittigde de politie. Wat later was er opnieuw een poging om drie Fanta's te betalen met nepgeld, maar de uitbater was intussen op zijn hoede.

De politie bekijkt de camerabeelden in de stad, en de camera's die in de nachtwinkel en het café hangen, om de daders te ontmaskeren. Ze waarschuwt ook andere handelaars om extra uit te kijken bij betalingen met vijftig euro.