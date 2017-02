Opgelet voor overstekende padden

Eindelijk is het zover: met malse regen en avondtemperaturen rond de 8 °C, ontwaken padden, kikkers en salamanders massaal uit hun winterslaap en beginnen ze aan de jaarlijkse grote paddentrek.

In het voorjaar ontwaken ze en gaan ze op pad naar hun voortplantingspoel waar ze een partner zullen zoeken en hun eitjes zullen afzetten. Omwille van het dichte wegennet moeten veel amfibieën tijdens die tocht een weg oversteken en die eindigt vaak fataal. Daarom coördineert Natuurpunt jaarlijks overzetacties. Langs de trekroutes worden schermen geplaatst die de amfibieën naar ingegraven emmers leiden. Vrijwilligers controleren die ‘paddenvallen’ dagelijks en zetten alle amfibieën veilig over naar de andere kant van de straat.

23.000 geredde amfibieën

Vorig jaar werden in 119 Vlaamse steden en gemeenten 223 overzetacties georganiseerd, goed voor 157.558 amfibieën die levend de weg werden overgezet. In West-Vlaanderen waren er dat 23.412, topgemeente was Ieper met meer dan 6.400 exemplaren. Doorgaans bouwt de paddentrek langzaam op met een trage start. Vermoedelijk zal het dit weekend weer wat stilvallen omwille van koelere temperaturen.