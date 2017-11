Opgepakte hooligan is stadsarbeider in Brugge

De dertiger uit Loppem wordt er onder meer van verdacht het rode autootje van een schoenmaker in brand te hebben gestoken. Het stadsbestuur heeft een tuchtonderzoek opgestart. De stadsarbeider liep in het verleden ook een veroordeling op voor slagen en verwondingen. Hij verschijnt vrijdag samen met de twee anderen voor de raadkamer in Brugge.