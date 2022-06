Opgepakte kinderarts al eens aangehouden voor kinderporno

De zaak rond de kinderarts uit Veldegem zorgt voor heel wat beroering. De man van vijftig is aangehouden op verdenking van voyeurisme en bezit van kinderporno, maar was 20 jaar geleden ook al eens betrapt op het bezit daarvan.

Hij bekende toen schuld, maar kreeg geen straf. Door zijn blanco strafblad kon hij blijven werken, en werd ook de Orde van geneesheren niet op de hoogte gebracht. Vincent Van Quickenborne, Minister van Justitie: "Vanuit justitie wordt er op vandaag wel informatie gedeeld met de Orde van geneesheren. De Orde is dan bevoegd om tuchtrechterlijke beslissingen te nemen. Die informatiedeling gebeurt nu dus wel tussen Justitie en de Orde. Vroeger was dat ad hoc geregeld, wat ervoor zorgde dat dat niet altijd gebeurde."

De bal gaat aan het rollen als de kinderarts een kind in zijn auto probeert te lokken met een snoepje. De vader van het kind stapt naar de politie, en die valt vorige week binnen in zijn praktijk in Veldegem. Daar vinden ze op zijn computer belastend materiaal. Ondertussen is de aanhouding van de kinderarts verlengd met een maand. Hij heeft nu aangegeven dat hij stopt als kinderarts.

De kinderarts was ook trainer in een turnclub in Izegem, daar is hij op non-actief gezet.

Bekijk ook: