Opgepast voor de reuzenberenklauw

De exoot staat op het punt te bloeien, maar wie de plant aanraakt kan brandwonden oplopen. Wie in contact komt met het sap of de brandharen en daarna wordt blootgesteld aan zonlicht kan grote rode plekken krijgen die kunnen overgaan in brandblaren en letsels. Daarom is het belangrijk om de huid snel mogelijk te spoelen onder koud water indien je ermee in contact bent gekomen. Krijg je toch uitslag, dan moet je minimum 1 week uit de zon blijven.

Verspreiding

Op het grondgebied van Ieper zijn enkele grotere broeihaarden gekend van reuzenbereklauw, onder meer ter hoogte van Zillebekevijver, in het Hoornwerkpark, in de Kruiskalsijdestraat en Steentjemolenstraat en in de Tiendelaan. Daarom wil de stad de mensen waarschuwen en hen afraden om de planten aan te raken. De bestrijding van de plant gebeurt handmatig en gespreid over verschillende jaren.