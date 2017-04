Opgepast voor sterke stroming in Zwingeul

Door de verdieping en de verbreding van de geul in het Zwin in Knokke-Heist wordt het natuurgebied groter en veiliger.

Ook kunnen daardoor waardevolle slikken en schorren met bijzondere planten en dieren blijven bestaan. Maar daardoor komt er ook meer water in het gebied en die heeft een sterke stroming.

Projectleider Monique Ekkebus: “De aanpassing aan de geul brengt een andere situatie met zich mee voor recreanten. Er kan nu meer water met meer kracht het gebied in- en uitstromen. Dat is gevaarlijk. Als je wandelt of haaientanden zoekt, kun je worden verrast door het snel opkomende water. Zwemmen kan eigenlijk ook niet meer. Bij afgaand tij word je de open zee ingetrokken. Voor mensen die toch de geul in willen, is het belangrijk om het tij goed in de gaten te houden.”

Een getijdenoverzicht is te vinden op www.getij.rws.nl of op www.watersportalmanak.nl. De Vlaamse getijdentabel staat op www.afdelingkust.be/nl/getij