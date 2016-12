Opgepast voor vals geld: nepbriefjes in Kortrijk

Afgelopen weekend vroeg een man in een kledingzaak in de K in Kortrijk om briefjes van 10 euro te wisselen. De winkelbediende was alert en zag dat het om valse briefjes ging en verwittigde de politie. Het is niet de eerste keer dat er nepbriefjes opduiken in Kortrijk. Recent was er op de kerstmarkt al een poging om een vals bankbiljet van 20 euro uit te geven. Ook toen lukte dit niet dankzij een alerte handelaar.

Handelaars en horeca-uitbaters brengen elkaar op de hoogte via het WIN-systeem (winkel informatie netwerk) van de valsmunterij.