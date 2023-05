Opgepompt grondwater mag in Brugge niet meer in het riool

Aannemers die in Brugge grote bouwwerken uitvoeren en daarbij grondwater oppompen, moeten dat water opvangen of elders opnieuw in de bodem laten infiltreren. De stad wil daarmee vermijden dat grote hoeveelheden bruikbaar water in het riool verdwijnt.

Op een werf in Brugge is een grote bouwput gegraven en daarbij is ruim 10.000 liter grondwater opgepompt. Vroeger zou dat water elders wegstromen, nu wordt het via een filtertank wat verderop opnieuw in de bodem gebracht. Belangrijk voor de natuur in lange periodes van droogte.

Minou Esquenet, schepen van Klimaat Brugge: "Op plaatsen waar dat niet mogelijk is, of in periodes van grote droogte, zullen wij aan aannemers opleggen dat water gefilterd op te vangen in een tussenvat. Dat stellen we dan ter beschikking van onze inwoners, landbouwers, tuinaannemers. We zullen een online kaart maken waarop te zien zal zijn waar zulke tussenvaten beschikbaar zijn en waar mensen dus terecht kunnen om een beetje gezuiverd grondwater te gebruiken."