"Opgepompt grondwater niet zomaar in riolering lozen"

Hij doet dat naar aanleiding van de droogte, en wil van het opvangen en hergebruiken van grondwater de nieuwe standaard maken. Brugge zou het opgepompte water gebruiken om het peil van de Reien op te krikken en parken en bloemperken te besproeien.

Dirk De fauw,: "Overal in heel Vlaanderen is er watertekort. Wij vinden het heel jammer dat het water bij werken wordt opgepompt en in de riolering verdwijnt. Van daaruit gaat het naar een waterzuiveringsstation, maar dit water moet niet gezuiverd worden. Dus het kan onmiddellijk hergebruikt worden. Het kan bijvoorbeeld in deRreien gestort worden. Dan hebben we geen water nodig uit het kanaal Gent-Brugge."