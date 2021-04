Opgravingen Ieper dreigen fors duurder uit te vallen

Archeologische opgravingen in het centrum van Ieper dreigen fors duurder uit te vallen dan voorzien. Voor de opgravingen is een bedrag voorzien van 75.000 euro, maar in het slechtste geval kan de kost oplopen tot enkele miljoenen euro’s, al hoopt de stad dat het niet zo ver zal komen.

Momenteel zijn in het centrum van Ieper archeologische opgravingen aan de gang in de buurt van de Sint-Maartenskathedraal. Die gebeuren ter voorbereiding van de heraanleg van de buurt rond de Kathedraal en De Leet. Archeologen hebben er nu al zeker vijftien skeletten blootgelegd van overleden Ieperlingen, vermoedelijk uit de 12de of 13de eeuw.

"Hier zijn negen eeuwen Ieperlingen begraven," zegt archeoloog Olivier Van Remoorter. "Dat verklaart ook waarom we hier al achttien skeletten hebben gevonden. Ze liggen amper op 60 cm diepte, en maken deel uit van een groot kerkhof. In het slechtste geval moeten duizenden skeletten uit de grond."

Flink duurder

"Als ik nu hoor dat er duizenden skeletten naar boven moeten, dan zouden we tot 3 miljoen euro kunnen komen," zegt bevoegd schepen Philip Bolle. "Dat is een gigantisch spagaat. Ik stel mij daar ook wel vragen bij. De bouwheer is verantwoordelijk voor de kosten. Dan zullen wij die kosten helaas moeten dragen."

Hoger straatniveau?

Het ophogen van het straatniveau, zoals gebeurd is bij de aanleg van een nieuwe parking aan het Iers Kruis kan het aantal skeletten dat uit de grond moet, beperken. Voor de aanleg van rioleringen zijn gestuurde boringen een optie. "We kijken nu met de aannemer van de rioleringswerken hoe we de plannen kunnen aanpassen om de impact van de werken op de archeologie te beperken," vult Van Remoorter aan. "Om de gulden middenweg te zoeken."

Hoe meer overleden Ieperlingen uit de grond moeten, hoe langer ook de heraanleg van de Leet en kathedraalomgeving zal duren.