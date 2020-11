Ophokplicht ook voor voor Brugse zwanen

Nadat vrijdag het vogelgriepvirus werd vastgesteld bij drie wilde vogels in het Vogelopvangcentrum in Oostende, moeten alle houders van pluimvee en vogels hun dieren ophokken of afschermen. In uitvoering van deze maatregel worden ook de Brugse zwanen opgehokt.

Het vogelgriepvirus werd vrijdag vastgesteld bij drie wilde vogels in het Vogelopvangcentrum in Oostende. Dit virus is enkel schadelijk voor vogels. Om verdere verspreiding van het vogelgriepvirus te vermijden legde Minister van Landbouw David Clarinval, op advies van het FAVV, bijkomende maatregelen op.

Eén van de maatregelen is dat alle houders van pluimvee en vogels hun dieren moeten ophokken of afschermen met behulp van netten, om contact met wilde vogels te vermijden. In Brugge wordt op het Stil Ende, bij het Wijngaardplein en in het park ‘De Koude Keuken' een populatie van een 120-tal zwanen verzorgd. Die worden nu dus ook opgehokt.

'Een hele klus'

“Het ophokken van deze zwanen is een hele klus, die omzichtig en binnen een specifiek tijdsschema uitgevoerd wordt. Om de dieren op een vlotte manier en met een zo beperkt mogelijk risico af te vangen dient het voederen enkele dagen stop gezet te worden, zodat de dieren makkelijk met voedsel in een vangkraal kunnen gelokt worden", zegt schepen van Openbaar Domein Van Volcem.

“De meeste, nagenoeg alle zwanen zijn niet geleewiekt en kunnen vliegen. Om het opvliegen van zwanen te vermijden dient het vangen dient dus met de nodige voorzichtigheid te gebeuren.”

