Ophokplicht voor pluimvee in hele land

Zowel professionele pluimveehouders als hobbyhouders moeten vanaf vandaag hun pluimvee ophokken of afschermen, zodat de dieren niet in contact komen met wilde vogels.

Dat is beslist nadat er vorige week vogelgriep was vastgesteld bij een wilde gans in Schilde, in de provincie Antwerpen.

De wilde gans raakte besmet met de "hoogpathogene" H5N1-variant van de vogelgriep. "Dit wijst erop dat er opnieuw veel vogelgriepvirus bij wilde vogels circuleert", aldus het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Daarop besliste minister van Landbouw David Clarinval (MR), op aanraden van het FAVV, dat er nu een "periode van verhoogd risico voor vogelgriep" ingaat. Dat houdt dus in dat alle pluimvee - uitgezonderd loopvogels - moet worden opgehokt of afgeschermd met bijvoorbeeld netten. Bovendien moeten alle pluimvee en vogels binnen (of onder netten) worden gevoederd en gedrenkt. En dat drinken mag geen regenwater zijn of oppervlaktewater waartoe wilde vogels toegang hebben.

Het is nog niet duidelijk hoe lang de maatregelen zullen gelden. Het vogelgriepvirus is niet gevaarlijk voor de mens. Eieren en gevogelte kunnen zonder problemen geconsumeerd worden.