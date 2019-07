Opknapbeurt en nachtopvang voor RSL Op Post

Het is de bedoeling dat het gebouw straks onderdak biedt aan verschillende sociale organisaties zoals De Kringwinkel, de sociale kruidenier en het een inloophuis bijvoorbeeld. Achteraan het gebouw komt over twee jaar een nieuwe nachtopvang met tien tot vijftien bedden. Om de renovatiewerken uit te voeren gaat RSL Op Post vanaf oktober even dicht. Bedoeling is dat ze tegen september volgend jaar afgerond zijn. Alle activiteiten gaan dan tijdelijk door op Site Noord. De werken aan het postgebouw zullen zo'n twee miljoen euro kosten. Voor de opvang wordt een bedrag van 1,4 miljoen euro uitgetrokken.

