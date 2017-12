Oplage Wingense krant zoek

‘De Wingense Krant’ is wellicht nog het enige lokale nieuwskrantje met abonnementen in West-Vlaanderen. Maar al enkele weken loopt de verdeling wel bijzonder moeilijk. En dit weekend bleek tot overmaat van ramp dat bpost zelfs de hele oplage kwijt was.

Ignace Vanparys, De Wingense Krant: “We hebben het hele weekend ongerust gezeten. Waar zijn die krantjes? Gaan ze opduiken? Worden ze dinsdag bedeeld? Geen idee.”

Maar zelfs als ‘De Wingense Krant’ nu nog verdeeld wordt, is de inhoud voor een stuk achterhaald, want er staan veel aankondigingen van evenementen van het voorbije weekend in. Het is dus gewoon te laat. En dat kost abonnementen.

Oorzaak

Het lijkt wel kafkaiaans. Er is dan wel een postkantoor in Wingene, de krantjes moeten eerst naar het postcentrum in Brugge, dan naar het verdeelcentrum van bpost in Gent, dan naar Roeselare om uiteindelijk weer in Wingene aan te komen, vaak te laat om alles nog op tijd in de bussen te stoppen.

Bpost erkent het probleem en werkt aan een oplossing, laat ze in een schriftelijke mededeling weten. “Het probleem is procesmatig van aard, waardoor de krant af en toe te laat terugkomt uit het sorteercentrum van Gent. We hebben dit probleem en een duurzame oplossing hiervoor nu duidelijk geïdentificeerd en maken een prioriteit van dit dossier. Er werd een persoon aangeduid om dit vanaf donderdag goed op te volgen.”