Opleiding computer- en cybercriminaliteit hamert op goed beveiligingsbeleid

Wereldwijd zijn er duizenden cyberaanvallen per dag vanuit criminele organisaties die heel professioneel te werk gaan. Bedrijven hebben er dus alle belang bij om hun productie en IT-systemen zo goed mogelijk te beveiligen.​

Meer cyberaanvallen en phishingmails

Het aantal cyberaanvallen en phishingmails waarbij mensen naar valse websites worden gelokt om hun geld af te troggelen neemt de laatste weken trouwens gevoelig toe. Kurt Callewaert van de opleiding computer- en cybercriminaliteit in Howest Brugge: 'Ik denk dat er 6000 phishingmails per dag gerapporteerd worden aan het centrum voor cybersecurity. De hackers hebben tools waarmee ze honderdduizenden bedrijven aanvallen en als er ergens een lukt is zijn ze binnen. En dan kunnen ze losgeld eisen om het systeem weer vrij te geven. Hoe meer IT, hoe groter de bedragen. Voor Picanol zal dat dus niet min zijn. Die hackers hebben een businessplan. Zoveel pc’s maal zoveel, zoveel servers maal zoveel. Als je dat allemaal optelt, komen de hackers aan een mooi bedrag.'

Goed beveiligingsbeleid

In de opleiding wordt er dan ook op gehamerd om een goed beveiligingsbeleid te voeren met een opsplitsing van het IT-systeem zodat niet het hele bedrijf wordt besmet. Ook updates zijn nodig, al moet dan de productie worden stilgelegd. En dat laatste is niet altijd vanzelfsprekend in een bedrijf dat dag en nacht draait.