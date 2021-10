In Kortrijk is er protest tegen de beslissing van Minister van Onderwijs Ben Weyts om de subsidie te schrappen voor de opleiding ‘Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting’.

De opleiding is al stopgezet in Hasselt, Antwerpen en Brussel en dreigt nu ook te verdwijnen in Kortrijk. ‘Maar om het armoedeprobleem aan te pakken, zijn mensen die zelf in armoede leven of leefden meer dan ooit nodig als brugfiguur’, klinkt het bij het Centrum voor Volwassenenonderwijs MIRAS.

In heel Vlaanderen zijn er 150 ervaringsdeskundigen aan de slag, in West-Vlaanderen zijn dat er 25. Zondag is het internationale dag van de armoede.