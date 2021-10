De opleiding Verpleegkunde van Hogeschool Vives in Roeselare verhuist. Van de Wilgenstraat, in het centrum van de stad, naar de campus van AZ Delta in Rumbeke.

De hogeschool wil tegen september 2023 een nieuwbouw, naast het ziekenhuis in Rumbeke. Al is het nog niet duidelijk waar precies. Ook voor de opleiding Agro- en biotechnologie, die nu ook nog in de campus in het centrum van de stad zit, zoekt Vives wellicht naar een nieuwe locatie.