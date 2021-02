Opletten voor ijsplekken

We zijn vanmorgen wakker geworden met nog een extra laag sneeuw en temperaturen die een stuk onder het vriespunt liggen. Dat blijft ook zo de hele week en mogelijk nog volgend weekend.

Het verkeer in de ochtendspits verliep wel moeizaam, vooral op de kleinere wegen. Maar dat leidde niet tot een grote verkeerschaos. Op de hoofdwegen was er gestrooid en de sneeuw werd al snel weggedrukt door het drukke verkeer. De meeste mensen pasten hun rijstijl aan en het bleef bij enkele ongevalletjes met blikschade. Vooral fietspaden blijven nog gevaarlijk glad. En op sommige plaatsen is het toch wel uitkijken voor het winterweer en ijsplekken. Er kan hier en daar nog wat sneeuw bijvallen, maar dat zullen geen grote hoeveelheden meer zijn.