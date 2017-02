De politie en de gemeente De Panne waarschuwen de inwoners voor een man die van deur tot deur gaat in naam van de gemeente De Panne en in het bijzonder namens Trefpunt "Huis van Gust" om voedingswaren en/of geld in te zamelen.

Hij toont daarbij vluchtig een brief met het logo van het gemeentebestuur. De verdachte is een twintiger, is blank, is ongeveer 1,70 meter groot en is slank gebouwd. Bij Trefpunt "Huis van Gust" bevestigen ze dat het om een oplichter gaat. Indien mensen deze man aan de deur krijgen, vragen we om onmiddellijk de PZ Westkust te bellen op het nummer 058 533 000 en zeker niet op zijn verzoek in te gaan.