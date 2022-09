Oplichter uit Roeselare in de cel: stal geld met valse bankapp

Volgens de politie worden er zo'n 20 feiten onderzocht. Hij is intussen ook aangehouden door de onderzoeksrechter. De man is niet aan zijn proefstuk toe. Hij is vroeger al veroordeeld voor oplichting en zat daarvoor al in de gevangenis.

"Verslavingsprobleem"

Volgens Het Laatste Nieuws gaat het om een man van 33 jaar. Hij lichtte verscheidene handelaars op, in Roeselare en omgeving. Dat deed hij op een sluwe manier met een valse bankapp. Hij lichtte zo uitbaters op van cafés en een broodjeszaak.

Volgens de krant heeft de man drugs- en alcoholproblemen.