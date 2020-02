Oplichter wielermilieu krijgt 30 maanden met uitstel

Een 59-jarige man uit Knokke-Heist is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot 30 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor oplichtingen in het wielermilieu. Serge G. wierp zich op als nieuwe geldschieter voor de wielerploeg rond Greg Van Avermaet, maar kwam nooit met geld over de brug....

De toekomst van de wielerploeg rond Olympisch kampioen Greg Van Avermaet hing in 2018 lange tijd aan een zijden draadje. De Zwitserse Luxemburger Marc Biver kreeg van BMC de opdracht om nieuwe sponsors of geldschieters te zoeken. Uiteindelijk verscheen de zogezegde Joodse zakenman 'Serge Golstein' op het toneel. Die stelde aan Biver voor om samen een nieuwe ploeg op te richten.

225 miljoen dollar

De man uit Knokke-Heist was naar eigen zeggen bereid om verspreid over negen seizoenen 225 miljoen dollar in de ploeg te pompen. Er werden onder andere met Dylan Teuns contractbesprekingen opgestart, maar Serge G. bleek een fantast te zijn. Na zijn arrestatie in april 2019 bleek dat hij ook Israel Cycling Academy om de tuin had geleid. G. had van het Israëlische procontinentale wielerteam wel al een fiets gekregen. De verdediging pleitte dat G. enkel loog om zijn leven kleur te geven. Hij was niet uit op financieel voordeel, waardoor volgens zijn advocate van oplichting geen sprake kon zijn.