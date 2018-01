Oplichters uit Westkapelle maand langer in de cel

Een West-Vlaamse vrouw en haar dochter uit Westkapelle blijven een maand langer in de cel voor oplichting. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist.

De moeder van 44 en dochter van 23 maakten zich volgens het parket jarenlang schuldig aan oplichting, valsheid in geschrifte, het wegmaken van in beslag genomen goederen en bedrieglijk onvermogen. Voor de feiten van vermeende oplichting maakten zij onder meer gebruik van tweedehands-websites. Zij slaagden erin verschillende gedupeerden voorschotten en commissies afhandig te maken die kaderden in zogezegde immotransacties. De twee werden eerder al veroordeeld voor illegale makelaardij.