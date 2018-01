Oplichtster heeft baby van ex-profvoetballer

Haar schoonmaakfirma VC Windows en Cleaningexperts werd in september 2015 door de moeder gecontacteerd om in allerijl 5 panden leeg te halen en schoon te maken. "Om de deurwaarders voor te zijn."

In een interview met Focus & WTV spreekt Jacinta over hoe zij de twee oplichters heeft leren kennen. "De moeder en dochter hanteerden dezelfde tactiek: zich voordoen als een wolf in schapenvacht en een kindje maken met een rijke man. Bij de moeder was dat met de zaakvoerder van Appel Vastgoed, de dochter zou de lakens hebben gedeeld met een ex-profvoetballer van Club Brugge."

"De twee dames leefden op grote voet. Grote sier, veel mooie woorden en altijd de vriendelijkheid zelve. Maar hun facturen betalen, dat kwam er niet van." Aan de oplichting komt nu een einde, al begrijpt Jacinta niet goed dat de moeder en dochter zo lang hun gang konden gaan. Ze houdt op Facebook contact met andere gedupeerden en hoopt haar 4000 euro terug te zien.