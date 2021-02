Oplossing fileprobleem E17: 'Fransen passen grenscontroles aan'

De Franse overheid past haar aanpak van de grenscontroles op de E17 aan. Dat zegt gouverneur Carl Decaluwé vanmorgen op Radio 2 West-Vlaanderen. Reden zijn de verscheidene ongevallen door file bij de grenscontroles in Rekkem. Gisteren viel daarbij een dode.

Op drie dagen tijd gebeurden drie ongevallen, onder meer in Aalbeke en Rekkem.

De Franse politie zal niet meer aan de grens controleren op coronatesten, maar iets verderop in Frankrijk. Er komen ook twee aparte stroken: één voor auto's en één voor vrachtwagens. Daardoor moet het fileprobleem op de E17 opgelost zijn.

Overleg met Fransen

'Sinds maandag zijn we met de zaak bezig', zegt gouverneur Decaluwé vanmorgen in 'Start Je Dag' op Radio 2 West-Vlaanderen. 'Na lang aandringen zullen de Fransen dieper in Frankrijk controleren.

Nu gebeurde dat aan de afrit Neuville-en-Ferrain, maar nu zal het aan de volgende afrit gebeurden. Ze zullen ook het vrachtverkeer en gewoon verkeer opsplitsen. Zo moet het veiliger worden. We zullen ook permanent evalueren.'

Gisteren stierf een Franse vrachtwagenchauffeur bij een zwaar ongeval in Aalbeke. Hij merkte de file te laat op en reed in op een andere vrachtwagen. De man (38) stierf ter plekke.

