Opmerkelijk: 4 honderdjarigen krijgen als eerste vaccin in WZC

In woonzorgcentrum Het Pardoen in Wervik hebben 4 honderdjarigen als eerste een coronavaccin toegediend gekregen. Enkelen van hen raakten een tijdje geleden ook besmet, maar ondanks hun hoge leeftijd overleefden ze corona.

Woonzorgcentrum Het Pardoen is momenteel coronavrij. Enkele bewoners verblijven wel nog in het ziekenhuis. En het strenge regime moet elke besmetting buiten houden, nu de nieuwe coronavariant rondwaart. (lees verder onder de foto)

Vandaag moeten de bewoners van Het Pardoen gevaccineerd zijn. Lien Deblaere, voorzitter woon- en zorgbedrijf Wervik: 'Alle bewoners zullen hun prik gehad hebben, behalve de bewoners die in het ziekenhuis verblijven. En er zijn twee bewoners die de prik niet wilden. Dat respecteren wij. Ook een aantal personeelsleden zullen vandaag hun eerste prik krijgen, aangezien we 6 vaccins uit één flesje kunnen halen.' Vorige week hebben ook de bewoners van een ander woonzorgcentrum in Wervik al een vaccin toegediend gekregen.