Opmerkelijk assisenproces Christian Fobe gestart

Het assisenhof buigt zich over de schuldvraag en de strafmaat van een dader die eerder al veroordeeld is voor moord. Fobe wordt omschreven als een soort beursspecialist die in de jaren na 2000 meerdere slachtoffers oplichtte. Eén daarvan, Jean Hyde, verdween spoorloos in 2004. Pas 8 jaar later werd zijn lichaam in Merkem opgegraven. De feiten dateren van lang geleden, maar voor de burgerlijke partijen is het belangrijk te weten wat er is gebeurd.

Voor de twaalfkoppige jury wordt de zaak Fobe complex. Het onderzoek sleepte jaren aan. Zo waren er meer dan 3 onderzoeksrechters en gaat het ondertussen om een erg lijvig dossier. Over de vorige moord zegt Fobe nog steeds dat het een uit de hand gelopen vechtpartij was. De tweede moord schuift hij zelfs in de schoenen van zijn vorig slachtoffer

André Den Baes

. Vraag deze week is of zijn versie klopt. In elk geval staat hij nu opnieuw terecht voor moord, maar welke straf hij riskeert, is niet duidelijk.

Er komen volgende week 35 getuigen langs op het assisenhof in Brugge. Onder meer de drie onderzoeksrechters en ook familieleden van Christian Fobe die worden overgevlogen uit Polen. De uitspraak wordt tegen donderdagavond verwacht.