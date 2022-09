Politiezone Vlas heeft de laatste week van augustus en de eerste week van september snelheidscontroles uitgevoerd in Kortrijk, Kuurne en Lendelede. De hoogst gemeten snelheid was op de Rijksweg in Lendelede. Daar reed een bestuurder 126 km per uur in een zone 50.

Op die plek reed zes procent van de gecontroleerde wagens te snel.

In totaal controleerde de politie 3.433 bestuurders, daarvan reden er 269 sneller dan toegelaten. De controles werden uitgevoerd in onder meer de Doorniksesteenweg in Kortrijk, de Noordlaan in Kuurne, de Rijskweg in Lendelede, De Minister De Taeyelaan in Kortrijk en de Kleine Pontestraat in Marke.

In die laatste straat reed een bestuurder dubbel zoveel dan toegelaten. De topsnelheid was 60 km per uur in de zone 30.